Отмечается, что десятки объектов культурного наследия Украины и человечества были уничтожены в результате строительства так называемой трассы "Таврида".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) о военных преступлениях против объектов культурного наследия во временно оккупированном Крыму.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, в сообщении говорится о широкомасштабном присвоении и разрушении объектов культурного наследия на территории аннексированного полуострова.

Под документом также поставили подписи ведущий эксперт ОО "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский и адвокат Украинского Хельсинского союза Максим Тимочко.

Отмечается, что культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и г. Севастополь, а также культурное наследие на этой территории является собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния и охраняется как национальным законодательством, так и международным правом.

Читайте такжеУкраина обеспокоена подготовкой России к развертыванию в Крыму ядерного оружия"В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в г. Феодосия; Церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь", - говорится в сообщении ОГПУ.

Кроме того, в информсообщении указаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

"Мы передаем совместно собранную аналитику по экспроприации и разрушения этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Также в документе подробно описаны отдельные формы совершения преступлений со стороны официальной власти РФ и оккупационной власти полуострова Крым - незаконный оборот предметов культуры, преступная халатность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.

"Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества были уничтожены также в результате строительства так называемой трассы "Таврида" - это трасса Керчь-Севастополь и путепроводы в Севастополе, что вместе с сооружением Крымского моста в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей черного и Азовского морей способствует дальнейшей милитаризации полуострова. Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда", - добавила генпрокурор.

Кроме этого, сейчас органы правопорядка АР Крым и г. Севастополя проводят расследование по 23 уголовным процессам из-за более чем 100 фактов умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 438, ч. ч. 1, 3 ст. 298, ст. 341, ст. 356, ч. 2 ст. 201 УК Украины.

Автор: Григорий Бондарь