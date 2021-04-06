В частности, будет сформирована национальная система перехода на стандарты НАТО.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны готовит специальное решение с целью усиления выполнения задач, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанишина сказала во время онлайн-обсуждения "Украина и стандарты НАТО. Что сделано при президентстве Зеленского?".

"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении", - отметила она. Стефанишина уточнила, что одним из элементов этого решения будет формирование национальной системы перехода на стандарты Организации Североатлантического договора (НАТО).

По ее словам, речь идет не только о вопросах, которые относятся к Министерству обороны, но и о внедрении стандартов Альянса в различных структурах всего сектора безопасности и обороны по защите информации и работы с информацией, которая имеет ограниченный доступ.

"За последние полтора года мы существенно ускорили нашу работу, связанную с внедрением и стандартов с одной стороны, а с другой - принципов и политики НАТО. Так же вы имели возможность слышать, что мы системно сейчас работаем над вопросом развития системы национальной устойчивости, и буквально недавно комиссия по координации евроатлантической интеграции одобрила соответствующую концепцию, которая со временем станет правительственным документом", - сказала вице-премьер.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил Столтенбергу о желании Украины получить План действий по членству в Альянсе.

5 марта Стефанишина заявила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

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Автор: Виталий Саенко