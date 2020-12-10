Речь идет об одновременном выполнении "пакетной договоренности", которой, среди прочего, предусмотрена демаркация границы на отдельных участках и оформление Украиной права собственности на часть плотины Днестровской ГЭС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что нужно решить унаследованные хронические проблемы в отношениях Украины и Молдовы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Кишиневе на пресс-конференции с министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем, которая транслировалась в социальной сети Facebook.

Министр заявил, что с 2014 года украинские главы МИД не осуществляли визитов в Молдову. "Я убежден, что мы должны приложить все усилия с молдавскими коллегами, чтобы подобные перерывы в контактах больше никогда не повторялись. Мы заинтересованы в максимальном количестве контактов на всех абсолютно уровнях, и в том числе в визите новоизбранной госпожи президента Майи Санду в Украину", - заявил Кулеба.

Он сказал, что сегодня был обсужден весь спектр двусторонних отношений.

"Согласились, что безопасность Молдовы - это наша безопасность, а безопасность Украины - это ваша безопасность. И это фундаментальный принцип, который должен лежать в основе наших отношений", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что Украина хочет увеличить торговлю с Молдовой и реализовать больше амбициозных проектов в сфере инфраструктуры. "Мы должны совместно решить те уже хронические проблемы, которые мы унаследовали, и двигаться вперед", - подчеркнул он.

Кулеба надеется, что Украина и Молдова будут совместно работать над повесткой дня отношений с Европейским Союзом.

Он отметил, что сегодня стороны договорились провести глубокие двусторонние консультации по вопросам европейской интеграции.

Министр благодарен Молдове за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он заверил, что Украина всегда поддерживала Молдову в вопросе Приднестровского урегулирования. "Мы будем и в дальнейшем совместно работать над проектами и усилиями, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности наших стран", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на активное и конструктивное участие Молдовы в Крымской платформе по деоккупации полуострова.

Украина и Молдова

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Автор: Виталий Саенко