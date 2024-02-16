Президент Украины анонсировал встречи с партнерами Украины в Германии и Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, пишет SPIEGEL.

У себя в Telegram-канале глава украинского государства опубликовал фото и коротко написал о планах.

"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности. Новая архитектура безопасности Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых условиях и обеспечить надежный мир", - отметил он.

Предполагается, что в Берлине Зеленский встретится для переговоров с канцлером Олафом Шольцем, планируется подписание двустороннего соглашения о безопасности между Германией и Украиной.

Затем Зеленский должен встретиться с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а вечером он отправится во Францию. Там Зеленский хочет подписать второе соглашение о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Мюнхенская конференция - что сообщалось

Как писал УНИАН, в пятницу, 16 февраля, стартует Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие ведущие политические и военные деятели со всего мира. Главными темами будут войны в Украине и Израиле.

Мероприятие будет проходить в отеле Bayerischer Hof до воскресенья, 18 февраля. В нем примут участие президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и Канцлер Германии Олаф Шольц.

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