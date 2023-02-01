Экс-генерал НАТО отметил, что украинская армия после этой войны станет самой опытной в Европе.

Избранный президент Чехии, экс-генерал НАТО Петр Павел заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, как только закончится война.

В своем первом после избрания интервью Павел сказал журналистам BBC, что Украина "морально и практически готова" присоединиться к Альянсу после окончания войны, а ее армия будет самой опытной в Европе.

"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", - сказал Павел.

На уточняющий вопрос, касается ли это членства в НАТО, новый лидер Чехии ответил утвердительно: "Я считаю, они действительно этого заслуживают".

Впрочем, Павел подчеркнул, что окончание войны - в руках России. "Нужно лишь одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится", - отметил он.

Новый президент Чехии и его позиция по Украине

Накануне в Чехии состоялся второй тур президентских выборов, в котором за победу боролись отставной генерал Петр Павел, известный своей проукраинской позицией, и бывший премьер страны Андрей Бабиш, которого считают лояльным России.

По результатам подсчета 100% голосов Петр Павел одержал победу с результатом в 58% голосов избирателей. Официально он вступит на президентский пост 9 марта 2023 года.

Накануне президент Зеленский позвонил своему будущему коллеге и поздравил с победой. Также Павел получил приглашение посетить Киев с официальным или рабочим визитом.

Впоследствии Петр Павел пообещал поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Такое заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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