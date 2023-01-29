Петр Павел официально примет полномочия президента Чехии 9 марта.

Петр Павел, одержавший победу на выборах президента Чехии, пообещал поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Такое заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, Павел в своем Твиттер поблагодарил Зеленского за поздравления с победой на выборах и за приглашение посетить Киев.

"В нашем сегодняшнем телефонном разговоре я заверил его, что Украина и дальше может полагаться на поддержку Чешской Республики", – сообщил новоизбранный чешский президент.

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Выборы президента Чехии

Накануне в Чехии состоялся второй тур президентских выборов, в котором за победу боролись отставной генерал Петр Павел, известный своей проукраинской позицией, и бывший премьер страны Андрей Бабиш, которого считают лояльным России.

По результатам подсчета 100% голосов Петр Павел одержал победу с результатом в 58% голосов избирателей. Официально он вступит на президентский пост 9 марта 2023 года.

Сегодня президент Зеленский позвонил своему будущему коллеге и поздравил с победой. Также Павел получил приглашение посетить Киев с официальным или рабочим визитом.

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