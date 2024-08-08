Само установление мира в Украине уже в ближайшее время Кассис считает "реалистичным".

Мира между Украиной и РФ не будет до тех пор, пока обе страны не сядут за стол переговоров, для министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса это стало "очевидным".

Neue Zürcher Zeitung отмечает, что тем самым в интервью швейцарским СМИ политик задал "новый тон", рекомендовав Западу "настаивать" в диалоге с Киевом на участии России на следующих переговорах.

По его мнению, пока Украина не покажет принципиальную готовность к дипломатии, не будет дипломатического выхода из конфликта. Само установление мира в Украине уже в ближайшее время Кассис считает "реалистичным". Предусловие этого он видит в нехватке оружия у конфликтующих сторон.

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"То, что он под этим имеет в виду именно Украину, он не сказал", — продолжает газета, "но это само собой разумеется, учитывая ход боевых действий в пользу России".

По мнению Кассиса, стороны в последние дни лишь пытаются "создать факты на поле боя, чтобы обеспечить себе лучшую стартовую позицию для любых переговоров".

Швейцарец настаивает, что Берн по-прежнему может выступать эффективным посредником для переговоров между Россией и Украиной. По мнению Кассиса, конференция в Бюргенштоке была "промежуточным шагом к миру".

На замечание журналистов, что Москва более не считает Швейцарию нейтральной, Кассис ответил, что такие заявления — лишь "военная риторика". Он подчёркивает, что "в дипломатических кругах подтвердят, что у него хорошие личные отношения со своим российским коллегой".

Кассис уверен, что Сергей Лавров видит в нём "надёжного партнёра по разговору на Западе" и Берну по-прежнему "не нужно бояться говорить со всеми".

Швейцария и война в Украине

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это решил делать Европейский союз. Как заявили в Государственном секретариате по экономическим вопросам, швейцарские законы и международные обязательства не позволяют Швейцарии получать какие-либо особые доходы от средств российского Центрального банка, поэтому и передавать попросту нечего.

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