Он подчеркивает, что мир с таким агрессором, как Москва, не может быть предметом торга.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что формируются команды и группы, которые будут разрабатывать планы действий по Формуле мира. Об этом он сказал в своем обращении к Организации американских государств, отметив, что "сейчас для всех нас настало особое время".

"Время, когда мы или восстановим всю силу международного права, чтобы договоры и конвенции, которые определяют правила жизни наций, действительно работали, или когда правил не будет вообще и все будет определять только сила - только насилие одних над другими", - отметил Зеленский.

Он добавил, что тем, кто находится далеко от пламени войны и не слышит воздушных тревог или артиллерийских ударов, может показаться, что угроза преувеличена.

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"Но война - это, к сожалению, вирус, который способен распространяться быстрее любого другого. Хаос, вызванный войной в одной части мира, может вызвать такие волны нестабильности, что они еще не раз и не два прокатятся по всей планете, и цена этого может оказаться страшной", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что фактически это уже ощущалось, в частности в результате российских ударов по Украине. В частности, когда российская блокада украинских морских портов вызвала беспорядок и рост цен на еду во многих регионах мира.

Он отметил необходимость гарантировать безопасность. "И только в единстве мы можем это сделать. И вот почему мы недавно достигли такого успеха - 101 участник первого Саммита мира. И мы наращиваем поддержку наших усилий со стороны мирового сообщества", - подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил всех, кто присоединился к Совместному коммюнике Саммита мира, и добавил, что все его пункты непременно будут воплощены в жизнь.

"Мы формируем команды и группы, которые будут разрабатывать планы действий по Формуле мира. Нам нужны реальные шаги - все, что может приблизить справедливый и длительный мир для нас, украинцев, а значит, надежную стабильность для всех в мире. И это должно быть сделано действительно честно - не за кулисами. Мир с таким агрессором, как Москва, не может быть предметом торга", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что как и любой другой преступник, Кремль будет хотеть большего. "Но даже Россию можно принудить к миру и признанию всех принципов и целей Устава ООН. Я благодарю вас за поддержку наших усилий и приглашаю вас к совместной работе. Чтобы уже на втором Глобальном саммите мира мы смогли определить путь - путь, по которому справедливый мир победит жестокую войну", - подчеркнул президент.

НАТО запустит новую миссию для помощи Украине - что известно

Ранее The New York Times со ссылкой на официальных лиц отметило, что НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления ее военной помощью на 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне.

Отмечается, что это станет заверением долгосрочной приверженности Альянса к безопасности страны. Соглашение назовут "мостом" к возможному членству Киева в Альянсе.

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