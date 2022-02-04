По словам Фейгина, коллективное решение о новой агрессии никто принимать не хочет, а Путин занят Олимпиадой в Китае.

Напряжение вокруг возможного вторжения российских войск в Украину в феврале сменилось затишьем из-за отъезда Владимира Путина на открытие Олимпийских игр в Пекин.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на владу" высказал российский адвокат и блогер Марк Фейгин.

Он рассказал о существовании мнения о том, что в феврале РФ не вторгнется в Украину из-за отсутствия Путина в стране. Коллективное решение об интервенции, добавил Фейгин, его окружение принять не решится.

"Сейчас какое-то ожидание, затишье, связанное с тем, какое решение примет это должностное лицо. Если раньше как-то спорили о мнениях внутри окружения Путина, то сейчас больше связывают волевое решение именно с ним, потому что никто не хочет нести коллективную ответственность за принятие решения об интервенции", - говорит адвокат.

Как известно, открытие Олимпиады в Пекине состоится сегодня, 4 февраля.

Угроза новой агрессии России

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.