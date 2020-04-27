Офис генпрокурора передает дело Гандзюк в суд

Следствие признало главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком преступления.

Офис генерального прокурора передает дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

По его словам, следствие установило конечного заказчика этого преступления, им является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

"Тщательный анализ связей фигурантов этого преступления, изучение их встреч и сопоставление доказательств позволили установить конечного заказчика преступления, и расследованием установлено, что это действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Сейчас Мангер и Алексей Левин имеют статус подозреваемых по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса, то есть обоснованно подозреваются в организации совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, повлекшее смерть потерпевшей. За указанные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет", - сказал заместитель генпрокурора.

По словам Симоненко, собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи в суд.

Сегодня прокуроры объявили об этом Мангеру и Левину, которого недавно экстрадировали в Украину, а также другим фигурантам производства.

После этого на брифинге было продемонстрировано видео, где Мангеру и Левину заявляют о завершении досудебного расследования и открывают материалы досудебного следствия.

Симоненко напомнил, что Мангеру избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн 150 тыс. грн, а Левин содержится в следственном изоляторе.

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Как сообщал УНИАН, Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина до 2 апреля.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.