СМИ пишут, что у Мендель много претензий к работе.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

Об этом сообщает ресурс Страна.uа со ссылками на собственные источники.

Читайте такжеЖурналисты показали особняк "слуги" Юзика под Киевом (фото, видео)По словам собеседника, она это делает уже в третий раз. Однако раньше ее заявления отказывались подписывать из-за якобы благосклонного отношения самого Зеленского.

Утверждается, что у Мендель много претензий к работе.

"Но на этот раз она якобы уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо ее удерживают. Более того, уже начинают подыскивать замену. Но последнее слово в любом случае будет за Зеленским", – рассказал собеседник ресурса.

Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского в июле 2019 года. Ранее работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

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Автор: Яна Ставская