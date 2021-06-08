По словам Подоляка, главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии.

В Офисе президента Украины считают, что аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 года между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, тогда помощником президента Украины чётко указывает на то, что это была попытка оказать на Украину деструктивное давление.

Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка относительно обнародованной аудиозаписи.

"Как и следовало ожидать, появляется всё больше свидетельств того, как именно в 2019 году Джулиани пытался воспользоваться конспирологическими историями, которыми его под завязку "нагрузили" некоторые украинские деятели из той команды, которая была у власти в 2014-2019 годах", - заявил он.

"Максимальная ложь, разрешительные фантазии и традиционные заказные «уголовки». Именно это продавали члены известной политической команды, как например, тот же словоохотливый Юрий Луценко", - добавил советник руководителя ОП.

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Подоляк напомнил, что телеканал CNN получил запись 40-минутного разговора между Джулиани, Волкером и Ермаком, который состоялся ещё летом 2019 года.

Он также напомнил, что Ермак тогда был помощником президента Украины по внешнеполитическим темам.

"Эта запись и ее оценка американскими журналистами чётко свидетельствуют, что это была попытка оказать на Украину деструктивное давление, основанное на фэйках и ложной убеждённости в якобы имевшем место участии украинцев и американцев в Украине в какой-то активности, направленной против США", - добавил Подоляк.

По его мнению, "расследование Джулиани" как "чрезвычайно опасный глобальный фэйк" до сих пор сильно волнует американское общественное мнение.

"Надо признать, что Андрей Борисович (Ермак - УНИАН) вел себя абсолютно достойно, прекрасно понимая, какие риски для страны несёт поведение отдельных наших политиков и ситуация в целом", - считает советник руководителя ОП.

По его словам, главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии. "Вернуть его из конспирлогического мира. Но даже замечания Волкера о том, что Джулиани пользуется "украинскими источниками", которые явно не заслуживают доверия, не смогли остановить намерения Джулиани", - отметил он.

Тем не менее, по словам советника, Ермаку удалось выдержать линию разговора таким образом, что Украина не пересекла границу между обычной дипломатией и теневой политикой, в которую нас пытались втянуть.

"Дальнейший ход событий 2019 и 2020 годов доказывает, что команда Владимира Зеленского всегда придерживалась фундаментального принципа невмешательства во внутренние политические процессы в других государствах и очень чётко работает на обеспечение потребности Украины в прозрачных и партнёрских отношениях с США. Это аксиома, которая достаточно объёмно проявляется на данной записи", - резюмировал Подоляк.

Ранее телеканал CNN заявил том, что получил аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 между, как утверждается, бывшим адвокатом экс-президента Трампа Джулиани, американским дипломатом Волкером и Ермаком, на тот момент помощником Зеленского.

Отмечается, что звонок, полученный CNN, свидетельствует, как Джулиани давил и уговаривал представителей украинской власти в 2019 году расследовать необоснованные заговоры против тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена.

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Автор: Константин Гончаров