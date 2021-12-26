В Кремле заявили, что готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь двусторонние отношения.
Как сообщает ТСН, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", пишут российские СМИ.
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Впрочем, заявил Песков, общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.
"Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - сказал представитель Кремля.
На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ в Санкт-Петербурге, Песков рассмеялся: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".
Встреча Зеленского с Путиным:
- 21 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сам позвонить президенту России Владимиру Путину, если администрациям глав государств не удастся договориться о встрече.
- Президент подчеркнул, что сейчас он с Путиным не общается.
- 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что выстроить отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским практически невозможно.
- Президент РФ считает, что в Украине "уничтожают" людей, которые хотят налаживать отношения с Россией.
- Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что "президент Украины будет готов обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удержание в заложниках украинских граждан".