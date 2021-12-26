В Кремле отметили, что готовы обсуждать только двусторонние отношения.

В Кремле заявили, что готовы обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь двусторонние отношения.

Как сообщает ТСН, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", пишут российские СМИ.

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Впрочем, заявил Песков, общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.

"Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ в Санкт-Петербурге, Песков рассмеялся: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".

Встреча Зеленского с Путиным: