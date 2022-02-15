Ирина Геращенко в Раде призвала ввести ограничительные меры против депутатов Госдумы РФ, которые высказались "против расчленения Украины".

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ярко "прокололась", комментируя принятие российской Госдумой обращения к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" независимыми.

Геращенко в Верховной Раде призвала ввести санкции против депутатов Госдумы, которые проголосовали "против расчленения Украины".

"Что мы требуем, первое – немедленно – санкционные списки относительно каждого подонка из Госдумы, который нажал на кнопку против расчленения Украины. И это наш призыв ко всему миру…", – заявила народная избранница.

Напомним, в конце 2021 года Ирина Геращенко тоже ярко оговорилась в парламенте – "перепутала" фамилии бывшего президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с действующим главой украинского государства – Владимиром Зеленским.

Позже – в конце января текущего года – сам экс-президент на согласительном заседании в Раде "отличился" эпичной оговоркой.

Порошенко, высказываясь о позиции своих соратников, сказал такую фразу: "Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую – мы за единство на словах, а не на деле".

Агрессия России против Украины – коротко о том, что стоит знать

Россия в 2014 году весной захватил украинский Крым, а потом вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ряд стран Запада наказали РФ за агрессию против Украины – были введены санкции.

Власти России утверждают, что Крым "вернулся в родную гавань", а вторжение на Донбасс не признают. По их словам, на части Донбасса идет "гражданская война".

Для урегулирования конфликта были подписаны Минские соглашения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возможное признание Россией "ЛДНР" независимыми будет означать ее выход из договоренностей.

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