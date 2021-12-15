Депутаты живо отреагировали на оговорку Геращенко.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко "перепутала" фамилии бывшего президента Петра Порошенко с действующим - Владимиром Зеленским.

Это произошло во время ее сегодняшнего выступления с трибуны парламента.

"В 2019 году Верховная Рада Украины благодаря инициативе и лидерству президента Зеленс... президента Порошенко...", - сказала Геращенко и улыбнулась, поняв свою ошибку. Ее слова вызвали оживленную реакцию среди коллег - другие депутаты не дали ей договорить и начали со смехом аплодировать.

Напомним, во времена президентства Порошенко Ирина Геращенко работала первым вице-спикером Верховной Рады и была уполномоченным главы государства по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, ранее журналист Юрий Бутусов уличил Порошенко во лжи. В частности, он заявил, что Порошенко, будучи президентом, летом 2014 года сообщил ложную информацию о том, что его сын якобы воюет под Иловайском. Это произошло в конце августа, когда украинские войска там находились в окружении регулярной российской армии.

Автор: Виолетта Орлова