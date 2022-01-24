Курьезный момент произошел на согласительном заседании в парламенте.

Пятый президент Украины и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко на согластительном заседании в Верховной Раде отличился эпичной оговоркой.

Соответствующее видео моментально разлетелось по сети. Так, Порошенко заявил, что "они за единство на словах, а не на деле".

"Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую - мы за единство на словах, а не на деле", - оговорился нардеп от ЕС.

Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко "перепутала" фамилии бывшего президента Петра Порошенко с действующим - Владимиром Зеленским.

Читайте такжеШмыгаль оконфузился на заседании Кабмина, заявив о "повышении" тарифов (видео)"В 2019 году Верховная Рада Украины благодаря инициативе и лидерству президента Зеленс... президента Порошенко...", - сказала Геращенко и улыбнулась, поняв свою ошибку. Ее слова вызвали оживленную реакцию среди коллег - другие депутаты не дали ей договорить и начали со смехом аплодировать.

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