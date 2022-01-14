Глава МИД поручил привлечь международных партнеров усилить способности Украины противостоять кибератакам.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в результате хакерской атаки на сайт МИД утечки служебной информации не зафиксировано.

Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко в Facebook.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления возможностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты", - написал спикер.

По его словам, на данный момент команда специалистов МИД в сотрудничестве с другими причастными ведомствами уже возобновила работу веб-сайта МИД Украины: mfa.gov.ua.

"В результате сегодняшней хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечки служебной информации не зафиксировано, внутренние ІТ-системы министерства работают в штатном режиме", - отметил Николенко.

Дипломат сообщил, что принимаются практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января было осуществлено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие.

На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия.

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