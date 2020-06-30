Турчинов решил возглавить штаб партии Порошенко

Политик заявил, что не планирует идти на государственные должности.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что возглавит штаб политической партии "Европейская солидарность".

Об этом он написал в Facebook.

Турчинов заявил о необходимости единения и консолидации "всех ответственных патриотических сил, всех, кто способен профессионально действовать в экстремальных условиях многовекторного кризиса".

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"Украине нужна мирная перезагрузка власти. Нашей стране нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины. Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Турчинов рассказал, как во время захвата Крыма звонил Путину и блефовал в разговоре со спикером Госдумы.

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