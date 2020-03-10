Турчинов рассказал, как во время захвата Крыма звонил Путину и блефовал в разговоре со спикером Госдумы

В Кремле в 2014 году отказались соединять Турчинова с Путиным, сославшись на "нелегитимность" тогдашнего и.о. президента Украины.

Бывший спикер Совета нацбезопасности и обороны, в 2014 году исполнявший обязанности президента, Александр Турчинов рассказал, как пытался выйти на контакт с главой Кремля во время захвата Крыма.

Об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

Турчинов также напомнил о звонке из Госдумы РФ - с ним связывался ее спикер Сергей Нарышкин. Во время разговора с ним экс-секретарь Совбеза пошел на блеф.

"Пошли угрозы, что если будут гибнуть русскоязычные, русские, то они нас, как военных преступников там будут искать по всему миру. Я ему сказал, что "вы знаете, вы уже есть военный преступник. Вы начали против государства, которое подписало с вами мирное соглашение, необъявленную войну. Вы уже военный преступник. И у вас нет никаких оснований для нахождения на территории…". На это он мне сказал, что "основания будут", - рассказал Турчинов.

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Во время второго разговора с Нарышкиным Турчинов пытался выиграть время.

"Российский Генштаб дал ультиматум нашим крымским подразделениям, которые не изменили присяге - они должны до 12 часов ночи сложить оружие. Мне надо было выиграть время любым путем. Поэтому, делать нечего, я попытался позвонить Путину по спецсвязи в Кремль… Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимный. Ну, Нарышкин значит, как спикер. Остается два часа до ультиматума. Я тогда ему сказал, что я предупреждаю, они (украинские военные в Крыму - ред.) получили команду стрелять на поражение. Я информирую все посольства о том, что Россия готовит штурм украинских воинских частей. Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас. И, в результате, они (российские военные - ред.) не пошли на штурм", - рассказал Турчинов.

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По его словам, такой блеф дал время украинским военным провести мобилизацию, вооружить армию, подготовить силы и средства для отвержения российской атаки, которую ожидали уже с севера и востока.

Как сообщал УНИАН, в Украине 26 февраля отмечали День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".