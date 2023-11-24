В Нидерландах на парламентских выборах одержала победу правая популистская партия Герта Вилдерса. И такие результаты - показатель глубокого кризиса Евросоюза.

Если раньше высокие показатели у популистов и радикалов были присущи Центральной и Восточной Европе, то сейчас мы видим возрождение популистских партий и популистских движений (не только крайне правых, но и крайне левых) в Западной Европе. Эти выборы показали, что возможна победа таких сил просто в ядре Европейского союза. Причем это не просто победа, а победа под совершенно четкими антиевропейскими лозунгами.

Это метастазы общеевропейского политического кризиса, который позволит таким популистам во все новых государствах одерживать победу

Рост популярности в Германии партии "Альтернатива для Германии"(популистская партия которая, в частности в судебном порядке, оспаривала поставки официальным Берлином оружия для Украины, - УНИАН), а также партии Сары Ванегкехт, которая позиционируется в качестве конкурента "альтернативы " ... или победа на выборах партии бывшего премьера Словакии Роберта Фицо, который лоббировал назначение министром окружающей среды Рудольфа Гуляка, выступающего за выход Словакии из ЕС... Это метастазы общеевропейского политического кризиса, который позволит таким популистам во все новых государствах одерживать победу.

Дело в том, что в тот момент, когда в мире, почти на каждом континенте есть большие конфликты, когда мы до сих пор находимся в ситуации гиперинфляции, которая может перейти в стагфляцию (состояние экономики, которое предполагает ее падение вместе с ростом цен, - УНИАН), когда мы только начали отходить от коронавируса, когда народ естественно злой и недовольный, появляются люди с очень пылкими, но при этом примитивными лозунгами. Они говорят: "Мы знаем, кто виноват, и мы это все изменим!".

И, к сожалению, в каждой демократии может найтись весомая часть населения, которая поддержит такие идеи. Людям надоели кризисы, они хотят их решить просто, а популисты им такой путь предлагают.

Что такое вообще популизм? Он включает в себя простые решения сложных вопросов. Но для популиста важны несколько вещей. Ему нужен кто-то, кого можно обвинить в проблеме, ему нужен враг, с которым он будет бороться, и ему нужен кризис, который он должен преодолеть. И сейчас это все сошлось.

Просто европейцы не ожидали, что подобными нарративами можно получить достаточно большую поддержку

Например, европейские институты всегда и всегда обещали, что они сохранят стабильность, сохранят нормальный уровень доходов для своих граждан, а здесь, оказывается, они не способны с этим справиться, потому что проблема глобальная. Поэтому сейчас - тот момент, когда в каждой европейской демократии появляется свой условный Орбан, Фицо или "Альтернатива для Германии", которые точно "знают", кто виноват и что делать.

В политической истории так было всегда. Просто европейцы не ожидали, что подобными нарративами можно получить достаточно большую поддержку, и вообще победу в наиболее демократических и открытых европейских обществах.

Каковы последствия всего этого для Украины? После победы правых популистов в Нидерландах, мне кажется, что в декабре, когда ЕС будет определяться о начале переговоров о вступлении Украины, у нас может появиться еще одна страна, с которой придется торговаться, которая будет что-то от нас требовать, или даже попытается заблокировать начало переговоров. Это - самая большая проблема которую я сейчас вижу.

Полностью закрыть все фонды и отказаться от помощи оружием Украине Европа сейчас не сможет

То есть, ключевое следствие, которое будет при любом сценарии, - это то, что теперь любая помощь Украине, любой вопрос поддержки Украины (будь то оружейная или экономическая поддержка) будет проходить через гораздо большие преграды. То есть теперь нам нужно будет гораздо больше стараться, чтобы напоминать европейцам, убеждать, показывать им, что произойдет, если эта помощь прекратится. Так что будет гораздо больше дипломатической работы.

В негативном сценарии у нас будут не просто задержки, а отмена части этой помощи. Однако полностью закрыть все фонды и отказаться от помощи оружием Украине Европа сейчас не сможет.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"