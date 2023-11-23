Ультраправый победитель парламентских перегонов в Нидерландах, поддерживающий Nexit, не будет "другом Брюсселя".

Одна строка из зажигательного обращения Герта Вилдерса к избирателям в Нидерландах будет преследовать Брюссель больше, чем любая другая: референдум по выходу страны из ЕС. Об этом говорится в материале издания Politico.

Отмечается, что через семь лет после того, как британцы проголосовали за Brexit, так называемое голосование за Nexit стало основой успеха ультраправого лидера на выборах в Нидерландах.

"И хотя в последние недели Вилдерс смягчил свою антиисламскую риторику, нет никаких признаков того, что он хочет ослабить свой евроскептицизм после ошеломляющей победы на выборах", - пишут авторы материала.

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По их мнению, даже если голландских избирателей не удастся убедить последовать за британцами из ЕС (опросы показывают, что это маловероятно), есть все признаки того, что правительство под руководством Вилдерса все равно "будет кошмаром для Брюсселя".

"Место Вилдерса за столом саммита ЕС изменило бы динамику вместе с другими ультраправыми и националистическими лидерами, которые уже занимают свои должности. Неожиданно политика, которая варьируется от климатических действий до реформы ЕС и оружия для Украины, станет предметом дебатов", - говорится в статье.

Авторы убеждены, что даже если Вилдерс захочет отказаться от своего требования по референдуму в ЕС в обмен на власть, его победа все равно содрогнет институты ЕС.

"И если центристские партии объединятся, чтобы не допустить Вилдерса — опять же — позже разъяренным голландским избирателям придется заплатить цену", - резюмируют авторы.

Парламентские выборы в Нидерландах - последние новости

После практически полного подсчета голосов избирателей на парламентских выборах в Нидерландах была подтверждена победа антиевропейской ультраправой "Партии свободы" (PVV) под руководством Герта Вилдерса, который выступает против передачи оружия Украине и имеет значительный отрыв от конкурентов.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети уже поздравил Герта Вилдерса с победой на выборах. Свой твит глава венгерского правительства дополнил отрывком видео песни группы Scorpions "Wind of Change" ("Ветер перемен").

"Ветры перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!" - написал Орбан.

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