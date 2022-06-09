Политики оцели свои услуги в 2,5 миллиона долларов.

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей одной из партий на вымогательстве средств за включение лица в избирательный список и "поддержку" в политической карьере.

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, глава политпартии и руководитель ее территориальной ячейки решили заранее "подготовиться" к следующим парламентским выборам и продать якобы "проходное" место в своем списке. Свои услуги они оценили в 2,5 миллиона долларов.

"Для этого разработали специальный маршрут продвижения по политической лестнице: вступление в партию, должность председателя районной ячейки. Впоследствии за вознаграждение даже брались назначить мужчину советником руководителя ЧАО "Киевводоканал" - для успешного старта политической карьеры. Средства должны были передаваться злоумышленникам по графику, составленному председателем партии. Сумма первого транша составляла 50 тысяч долларов. Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем", во время передачи первой части", - сообщили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

По информации "УП", речь идет о партии "Наш край". На фото, предоставленных СБУ, можно увидеть характерную символику в сине-белых цветах.

Партия "Наш край" была зарегистрирована в 2011 году под названием "Блочная партия", в 2014 переименована. Соучредителями партии выступили Александр Мазурчак, Юрий Гранатуров, Александр Фельдман, Антон Киссе и Сергей Кальцев, которые были членами "Партии регионов". Впоследствии партию возглавляли 3 сопредседателя: Александр Мазурчак, Антон Киссе и Сергей Шахов.

Три представителя партии в 2019 году были избраны народными депутатами. Это Антон Киссе (группа "За майбутне"), Валерий Давиденко и Сергей Шахов (группа "Довира").

В мае 2020 года Валерия Давыденко нашли с огнестрельным ранением, причиной смерти следствие считает самоубийство.

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