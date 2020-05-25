В Киеве прощаются с погибшим нардепом Давыденко (фото)

Церемония проходит в ритуальном зале больницы "Феофания".

В понедельник, 25 мая, в Киеве прощаются с народным депутатом от группы «Доверие» Валерием Давиденко, которого обнаружили застреленным в собственном офисе.

Читайте такжеГибель Давыденко: прокуратура занялась расследованием смерти депутатаКак пишет ТСН, прощание происходит в ритуальном зале больницы «Феофания», на территорию заведения журналистов не пустили. Те, кто приехал на скорбную церемонию, оставляют машины за забором и идут внутрь пешком под ливнем.

Попрощаться с погибшим пришло немало коллег по парламенту, в том числе и из его депутатской группы. Отмечается, что вереница людей, которые пришли на церемонию, тянется постоянно – каждые несколько минут приезжают новые авто.

Депутата похоронят во вторник, 26 мая, на городском кладбище в городе Носовка на Черниговщине.

Как сообщал УНИАН, Валерия Давиденко нашли мертвым вечером субботы, 23 мая, в его офисе в центре Киева. Он был с простреленной головой. Полиция расследует уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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