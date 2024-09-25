По его словам, на восстановление Украины уйдут "сотни лет", а после он сказал, что восстановить страну и вовсе невозможно.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп произнес речь, полную лжи о войне в Украине. Он заявил, что война якобы длится три года, и за это время Украина "абсолютно уничтожена", а "миллионы и миллионы людей" погибли.

"Те невероятные здания с золотыми башнями снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или городка. Они никогда не будут воссозданы. Они все уничтожены, кроме Киева. Вы никогда не сможете восстановить города и городки такими, как они были. Им были тысячи лет. Только подумайте. Три года назад у вас была прекрасная цивилизация. Жили миллионы людей, которые сейчас больше не с нами", – выдал Трамп.

По версии республиканца, большей части Украины уже нет.

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"Украины нет. Это больше не Украина", – добавил он.

После Трамп отметил, что на восстановление Украины уйдут "сотни лет", а вскоре и вообще сказал, что восстановить страну невозможно. По его словам, денег на ее восстановление не хватит, "даже если весь мир соберется вместе".

Вдобавок он сказал, что допустили это Джо Байден и Камала Харрис, и они "не будут довольны, пока не пошлют на войну американских детей". Не обошлось и без заявлений о "хороших отношениях" с Путиным и быстром достижении соглашения по войне, "если бы у власти был умный президент".

Другие заявления Трампа об Украине

Трамп известен своими манипулятивными заявлениями относительно войны в Украине. В частности, он говорил, что если бы был президентом США, российский диктатор Путин не напал бы. К тому же, он не один раз обещал остановить войну за 24 часа.

Теперь же Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в его сторону. При этом он не уточнил, что конкретно имеет в виду.

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