По его словам, любая сделка была бы лучше текущей ситуации.

Экс-президент и кандидат на американских выборах Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в отказе заключить соглашение о прекращении войны с Россией и "клевете" на него, поскольку он усилил нападки на Киев накануне выборов в США.

Как пишет Financial Times, во время своего выступления в Северной Каролине сделал одну из самых резких нападок на Зеленского, который сегодня должен встретиться с действующим президентом США Джо Байденом, а также с вице-президентом и оппоненткой Трампа на выборах Камалой Харрис.

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку - Зеленскому. Он не мог заключить сделки, которая была бы лучше, чем ситуация, которая есть у вас сейчас. У вас есть страна, которую уничтожили", - подчеркнул политик.

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Как пишет издание, похоже Трампа разозлили заявления Зеленского в начале его визита в США, в которых он поставил под сомнение способность бывшего президента быстро достичь соглашения.

"Президент Украины находится в нашей стране, и он делает небольшой неприятный плевок в адрес вашего любимого президента", - утверждает экс-глава США.

В среду Трамп раскритиковал Байдена и Харрис за то, что они оставили США "втянутыми" в конфликт из-за решения Белого дома.

"Украины нет. Это уже не Украина. Вы никогда не сможете заменить эти города и поселки, и вы никогда не сможете заменить мертвых людей, столько мертвых людей. Любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше того, что мы имеем сейчас", - сказал он.

Другие заявления Трампа об Украине

Как пишет УНИАН, Трамп известен своими скандальными заявлениями относительно войны в Украине. Так, он утверждал, что если бы был президентом, то правитель РФ Владимир Путин не напал бы. К тому же, он не один раз обещал остановить войну за 24 часа.

Недавно Трамп пренебрежительно отозвался о визите Зеленского в США, назвав его "самым большим продавцом в истории". Он во время митинга в понедельник в Пенсильвании перед Генеральной Ассамблеей ООН заявил, что будет подходить к политике Украины "по-другому".

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