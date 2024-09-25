Он обвинил Байдена и Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который "отказывается" идти на "сделку".

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "грязных выпадах" в его сторону. Об этом он сказал во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине, пишет "Европейская правда".

Трамп посвятил Украине значительную часть своей речи, в которой, в частности, пожаловался на Владимира Зеленского. Он заявил:

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня".

Трамп не уточнил, что конкретно имеет в виду.

Он обвинил президента Джо Байдена и свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который "отказывается" идти на "сделку".

"И мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку - Зеленскому", - добавил Трамп.

Заявления Трампа о Зеленском

Недавно Трамп пренебрежительно отозвался о визите украинского лидера Владимира Зеленского в США, назвав его "самым большим продавцом в истории". Он во время митинга в понедельник в Пенсильвании перед Генеральной Ассамблеей ООН заявил, что будет подходить к политике Украины "по-другому".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский - лучший торговец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он идет с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.

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