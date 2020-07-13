Депутат Мотовиловец извинился перед Ионовой за то, что "коснулся" ее руки во время толкотни возле трибуны

Во фракции "ЕС" приняли извинения депутата.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец извинился перед депутатом от "Европейской солидарности" Марией Ионовой за то, что "коснулся" ее руки во время толкотни возле трибуны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале Верховной Рады.

Читайте такжеВР сегодня рассмотрит вопрос о назначении местных выборов на 25 октября (прямая трансляция)

"В пятницу произошло досадное событие: под трибуной была толкотня и я прошу прощения у Марии Николаевны Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня извинить", - отметил Мотовиловец.

На это сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко отметила, что Ионова сейчас находится в командировке, но слушает трансляцию заседания ВР. "Она и наша политическая сила принимают эти извинения", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Верховной Раде в начале внеочередного заседания произошла перепалка между депутатами "ЕС" и председателем парламента Дмитрием Разумковым.

В тот же день Разумков извинился перед Ионовой, которую кто-то из депутатов из "Слуги народа" толкнул в сессионном зале во время противостояния возле трибуны.

Геращенко обратилась к Разумкову, что "из-за немудрости президиума" была спровоцирована "нехорошая ситуация, когда вы, как председательствующий, должны были бы остановить непристойные вопилки, жесты неприличные в этом зале".

Она добавила, что во время потасовки один из ее коллег "я думаю, что толкнул случайно" депутат из монобольшинства, и он должен был бы извиниться перед Ионовой.

В ответ Разумков сказал: "Если кто-то из мужчин случайно или намеренно ударил или зацепил госпожу Ионову, то я от себя лично приношу извинения, и я уверен, что депутатский корпус так же сделает".

При этом он добавил, что считает, что такая ситуация произошла неумышленно.

Про кого именно из депутатов из фракции "Слуга народа" шла речь, тогда не называлось.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram