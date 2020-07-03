"Вы на меня не кричите": в Раде произошла перепалка между депутатами "ЕС" и Разумковым

Спикер попросил депутатов не кричать на него.

В Верховной Раде Украины произошла перепалка между депутатами "Европейской солидарности" и председателем парламента Дмитрием Разумковым.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения законопроекта об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей народный депутат от «Слуги народа» Роман Грищук призвал фракцию «ЕС» проголосовать за принятие этого документа как закона в целом, а не только в первом чтении.

Читайте такжеРазумков не видит оснований для отмены местных выборов

После этого депутаты из «ЕС» окружили трибуну парламента и начали спорить с Разумковым. Они просили его дать возможность ответить Грищуку, однако спикер отказал, ведь в выступлении Грищук не упоминал конкретных фамилий депутатов «ЕС».

Одним из самых активных в споре был депутат от «ЕС» Николай Княжицкий. «Вы на меня не кричите, пожалуйста», - попросил председатель ВР.

Позже, после голосования за законопроект в первом чтении, Разумков вновь призвал, споря с Княжицким: «Не кричите на меня, пожалуйста, не повышайте на меня голос! И пальцем мне тоже тыкать не надо!".

Часть этой фразы он сказал на русском языке, и ему, очевидно, сделали замечание за это, потому что Разумков повторил еще раз: «Я вам еще раз могу повторить. На русском и английском могу повторить. Не надо на меня тыкать!».

После дальнейших споров все же состоялось голосование за закон в целом, и депутаты «ЕС», которые сначала настаивали на принятии законопроекта только в первом чтении, покинули трибуну.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram