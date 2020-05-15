Статус ОРДЛО и обмен пленными: обновленная украинская делегация впервые участвовала в заседании ТКГ

Выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться "исключительно после получения Украиной контроля над границей.

В четверг, 14 мая, в режиме видеоконференции состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором Украину представила обновленная делегация.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что в гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. "Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в рамках Нормандской встречи 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Также Украина отметила обеспечение доступа Красного Креста удерживаемых на временно оккупированных территориях человек.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательства Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

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Украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Говорили также о необходимости открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии. "КПВВ в Золотом оборудовано и готово к работе в любое время", - отметили в украинской делегации.

Также Украина настояла на доступе наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях, отметив, что, несмотря на карантин, поддерживает реализацию мандата наблюдателей и представителей Международного комитета Красного Креста.

"СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.