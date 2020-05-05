Зеленский обновил состав и повысил уровень представительства Украины в ТКГ в Минске

По словам главы ОП Ермака, указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ он подписал сегодня, 5 мая 2020 года.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма, который "обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций", говорится в сообщении

В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации).

Согласно указу, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко стала представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин назначен представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Заместитель министра обороны Александр Полищук будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова стала представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

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На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который по поручению главы государства модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

"Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Зеленский пристально следит за деятельностью ТКГ и заинтересован в интенсификации работы группы для получения более весомых результатов.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина выступает за повышение уровня представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, приобщив к переговорному процессу вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который станет заместителем представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.