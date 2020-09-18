Кравчук говорит, что Киев должен показать России и всему миру, что Украина не против законной власти на этих территориях.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уточнил, что имеется в виду под принятием закона о выборах на Донбассе.

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Об этом он рассказал в коротком интервью изданию Апостроф.

Кравчук настаивает, что выборы в восточных регионах могут состояться только при условии, если Киев позаботится о вопросе безопасности.

«То, что украинские выборы по украинскому закону могут состояться на этой территории только тогда, когда там будет украинская власть. Потому что зачем нам отдавать кому-то украинский закон, чтобы они проводили неукраинские выборы? Это просто абсурд», – пояснил мнение член Трехсторонней контактной группы.

Он подчеркнул, что прописанные пункты должны показать России и всему миру, что Украина не против законной власти на этих территориях, но именно украинской власти.

Кравчук предложил России «пойти навстречу», если она хочет легитимного развития этих территорий.

"Это большая работа и должна быть большая поддержка Запада. Чтобы они тоже давили на Россию, чтобы она действовала адекватно. Потому что она делает вид, что она там не присутствует, а мы сами можем договариваться. Мы договорились бы давно, если бы не мешала нам Россия",- ответил он.

Кравчук уточнил, что Кремль сейчас всячески блокирует переговоры в ТКГ, шантажируя выборами в ОРДЛО.

"Есть прямая зависимость. Но даже в этих условиях надо стараться делать определенные шаги",- подытожил украинский делегат в ТКГ.

16 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. О чем договорились:

Обсудили вопросы подготовки к очередному этапу освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Украинская сторона настояла, что украинцы «должны быть освобождены немедленно и без каких-либо политических условий».

Всю ответственность на проведение местных выборов на Донбассе украинская сторона в ТКГ переложила на парламент.

Кравчук отметил, что украинская делегация уважает «нормандский формат» и Минские договоренности, а также уважает работу ОБСЕ и СММ в Украине.

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Автор: Яна Ставская