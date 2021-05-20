Народный депутат из "Слуги народа" Николай Тищенко получил выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время карантинных ограничений.
Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия, пишет Радио Свобода.
"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", - сказал Арахамия.
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Информацию подтвердили нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук.
Отмечается, что за Тищенко сохраняются его внутрипартийные должности, в частности, он остается заместителем главы фракции в парламенте.
Скандал с вечеринкой Тищенко: что произошло
- Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.
- Она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве на то время запрещали работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.
- Один из помощников нардепа заявлял, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где состоялась вечеринка.
- По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.
- Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал. А его жена отметила, что на вечеринке было более 20 человек, все они заранее якобы сдали тесты на COVID-19.
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