За Николаем Тищенко сохраняются его внутрипартийные должности.

Народный депутат из "Слуги народа" Николай Тищенко получил выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время карантинных ограничений.

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия, пишет Радио Свобода.

"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", - сказал Арахамия.

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Информацию подтвердили нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук.

Отмечается, что за Тищенко сохраняются его внутрипартийные должности, в частности, он остается заместителем главы фракции в парламенте.

Скандал с вечеринкой Тищенко: что произошло

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

Она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве на то время запрещали работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявлял, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал. А его жена отметила, что на вечеринке было более 20 человек, все они заранее якобы сдали тесты на COVID-19.

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Автор: Александр Топчий