Алла Барановская прокомментировала скандал, разыгравшийся вокруг вечеринки в честь дня рождения во время локдауна в Киеве.

Жена нардепа Николая Тищенко Алла Барановская впервые прокомментировала скандал, разыгравшийся вокруг вечеринки в честь ее дня рождения.

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26-летняя модель рассказала, что на вечернике было более 20 человек, все они заранее сдали тесты на COVID-19. Об этом Барановская написала в Instagram Stories. Она также сообщила, что празднование проходило в номерах отеля, а не в ресторане.

"Мой ДР был закрытым, собрались только близкие, узкий круг — чуть более 20 человек, проходил в номерах отеля, не в ресторане. Каждый приглашенный гость сдал тест на ковид. Я вам скажу, что у 99% из них антитела. Касательно законности. Адвокаты и юристы давно разложили все по полочкам", — написала Барановская, отметив, что сама коронавирусом не болела, но дважды в неделю сдает тест.

Модель написала, что сожалеет, что "вечер затронул чувства некоторых украинцев".

"У меня не было умысла вызывать подобные эмоции", - написала она.

"Уверена, что вы поймете меня. И вопрос на этом закрыт", - резюмировала Барановская.

Вечеринка Тищенко: суть скандала

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. Депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал.

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Автор: Екатерина Лиманская