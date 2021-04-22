Жена нардепа Николая Тищенко Алла Барановская впервые прокомментировала скандал, разыгравшийся вокруг вечеринки в честь ее дня рождения.
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26-летняя модель рассказала, что на вечернике было более 20 человек, все они заранее сдали тесты на COVID-19. Об этом Барановская написала в Instagram Stories. Она также сообщила, что празднование проходило в номерах отеля, а не в ресторане.
"Мой ДР был закрытым, собрались только близкие, узкий круг — чуть более 20 человек, проходил в номерах отеля, не в ресторане. Каждый приглашенный гость сдал тест на ковид. Я вам скажу, что у 99% из них антитела. Касательно законности. Адвокаты и юристы давно разложили все по полочкам", — написала Барановская, отметив, что сама коронавирусом не болела, но дважды в неделю сдает тест.
Модель написала, что сожалеет, что "вечер затронул чувства некоторых украинцев".
"У меня не было умысла вызывать подобные эмоции", - написала она.
"Уверена, что вы поймете меня. И вопрос на этом закрыт", - резюмировала Барановская.
Вечеринка Тищенко: суть скандала
- Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. Депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.
- По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.
- Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.
- По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.
- Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал.
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