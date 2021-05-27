Украинской таможне остро не хватает сотрудников, поэтому вопрос кадров для ведомства сейчас является одним из приоритетных.

Об этом в интервью «Фактам» сообщил заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский.

Чиновник считает, что основные изменения, которые сейчас проводятся в рамках реформы таможенной системы, должны «количественно и качественно» коснуться работы с персоналом. Причем немаловажным является вопрос подготовки специалистов.

«Если мы хотим получить не просто кадры, а мотивированных и высокообразованных молодых людей, возникает вопрос восстановления доверия к таможне, как к институту. Также нужен учет и поощрение эффективного и рационального выполнения задач, достижения KPI, система мотивации, – поясняет Черкасский. – Государственной таможенной службе необходима целостная кадровая политика, которая будет неотъемлемой составляющей таможенной политики».

Более эффективная работа с кадрами, в свою очередь, позволит таможне успешнее решать поставленные перед ней задачи, в том числе касающиеся борьбы с транснациональным наркотрафиком, контрабандой оружия и других запрещенных к перемещению через границу товаров, а также предотвращения коррупции.

«Кадровый ресурс – это важнейший элемент структуры. Ведь профессиональная, опытная и мотивированная команда способна выполнять необходимые задачи даже при недостатках законодательства, оргструктуры и других проблемах», – уверен зампредседателя Гостаможслужбы.

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Автор: Иван Бойко