По мнению депутата, директор НАБУ фактически самовольно присвоил властные полномочия.

ГБР должно расследовать невыполнение Артемом Сытником решения Конституционного Суда Украины о незаконности его назначения на должность директора НАБУ.

Об этом говорится в заявлении народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы, обнародованном на его странице в соцсети Facebook.

«28 августа Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Учитывая, что правовые основания в виде акта о его назначении перестали существовать, он не имеет права осуществлять полномочия директора НАБУ с момента принятия соответствующего решения КСУ. Однако Сытник, зная достоверно о таком решении суда, не совершил никаких действий для исполнения решения суда и завершения своего пребывания на посту, даже наоборот - он продолжил называть себя директором НАБУ и осуществлять действия по исполнению полномочий, чем умышленно не выполняет решение суда», - говорится в документе.

Илья Кива подчеркивает, что Артем Сытник фактически самовольно присвоил властные полномочия и звание служебного лица.

«После потери полномочий, игнорируя то, что директор несет ответственность за деятельность НАБУ, в частности, законность осуществляемых оперативно-розыскных мероприятий, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод лиц, А. Сытник продолжил организовывать работу НАБУ. Он также продолжает издавать приказы, распоряжения, поручения, которые являются обязательными для выполнения сотрудниками НАБУ, занимается вопросами по поощрению и дисциплинарным взысканиям в отношении работников НАБУ, а также выдает разрешения на использование средств Фонда специальных оперативно-розыскных и следственных действий НАБУ. Он имеет доступ к гостайне», - отмечает нардеп.

При этом он подчеркивает: «Все вышеизложенное свидетельствует, что в действиях Сытника содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения) и ст. 353 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица). Прошу вас внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство в отношении А. Сытника», - говорится в заявлении.

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Автор: УНИАН