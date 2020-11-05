Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что власть планирует сделать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и на западе Украины.
Об этом он сказал в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1», сообщает пресс-служба ОП.
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По словам Ермака, проект такой зоны находится на стадии разработки и будет вынесен на обсуждение на уровне экспертов и народных депутатов.
«Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны», – подчеркнул он.
Свободная экономическая зона на Донбассе: что известно
- Вопрос о СЭЗ на Донбассе был одним из пяти, которые задал президент Владимир Зеленский во время опроса 25 октября.
- В Офисе президента ранее заявили, что создание на подконтрольной части Донбасса свободной экономической зоны может существенно повлиять на темпы реинтеграции временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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