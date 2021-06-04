Эллу Репину заметили на работе с сумкой Diorama.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Элла Репина пришла на работу в Верховную Раду с сумкой от французского дома моды Dior стоимость 2 285 долларов - более чем 62 000 гривень.

Репина - экономистка и ученая, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава подкомитета по вопросам функционирования небанковских финансовых учреждений и страховой деятельности. Баллотировалась в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года.

Видео с ней опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Александр Гончаров.

"Элла Репина и ее Dior", - говорится в подписи к видео.

На "слуге народа" был надет светло-кофейный костюм в тонкую полоску, а также белая рубашка и босоножки на высоком каблуке.

В ролике отмечается, что Репина взяла с собой светло-розовую сумочку Diorama от Dior, а стоимость такого аксессуара - 2 285 долларов.

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Автор: Катерина Комолова