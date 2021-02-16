Вовка детективы НАБУ не застали ни дома, ни на работе.

Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание Высшего антикоррупционного суда, потому что не застали его ни дома, ни на работе.

Как передает корреспондент УНИАН, прокурор САП Олег Макар заявил в суде, что в связи с этим применить привод к Вовку было невозможно.

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После этого прокурор сообщил, что намерен заявить повторное ходатайство о приводе подозреваемого, но попросил суд рассмотреть его в закрытом режиме. Он отметил, что хочет назвать точные адреса проживания Вовка, а также в ходатайстве речь идет о людях, с которыми Вовк находился и находится в родственных отношениях.

Судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство прокурора. После этого суд перешел к закрытой части заседания.

Дело судьи Вовка и ОАСК: справка УНИАН

17 июля 2020 года состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

3 февраля 2021 года ВАКС принял решение о принудительном приводе Вовка на заседание для избрания ему меры пресечения. Судья назвал это решение незаконным и заявил, что не намерен его выполнять.

8 февраля Вовк не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства о его временном отстранении от должности председателя суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк