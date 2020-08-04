Тему недоверия к судьям подпитывают политики, но большинство украинцев довольны решениями - глава суда

Глава Кассационного уголовного суда в составе ВСУ убежден, что "происходит системное, огульное, часто никак не обоснованное обвинение судей во всем, в чем только можно".

Политики постоянно подпитывают тему недоверия к судьям, но 80% украинский соглашаются с решениями суда.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Станислав Кравченко.

Он обращает внимание на статистические данные, которые свидетельствуют, что количество отводов, заявленных судам, составляет менее процента.

"Постоянно муссируется тема о том, что судам, судьям люди доверяют. И политики постоянно подпитывают эту тему (как правило, после заявлений политиков о низком доверии к судьям идет какой-то очередной этап судебной реформы). У меня же по поводу недоверия к суду есть своя статистика, которую трудно оспорить. Государственная судебная администрация фиксирует количество отводов, заявленных судами (это открытые данные). И мы не соберем и одного процента", - утверждает Кравченко.

Читайте такжеУкраинцы рассказали, кому больше всего доверяют в стране – опрос

Он отмечает, что в целом в суды за защитой своих дел идет не менее 3,5 млн граждан.

"А знаете, сколько оспаривают судебных решений в апелляционной инстанции по уголовному блоку? - 15-20%. То есть, получается, что 80% людей согласны с решением суда. А если брать кассацию, мы выходим вообще на цифру где-то 6-7%. То есть, на уровне кассационной инстанции люди более чем на 90% довольны решением", - рассказал глава суда.

"Такую разницу между тем, что нам рассказывают политики о недоверии к суду и тем, что говорят участники производства, судьба которых зависит от решения судей, я связываю только с тем, что происходит системное, огульное, часто никак не обоснованное обвинение судей во всем, в чем только можно", - добавил Кравченко.

Как сообщал УНИАН, по словам Станислава Кравченко, на сегодня в Украинекатастрофически не хватает судей, из-за чего дела в судах могут рассматриваться очень долго.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram