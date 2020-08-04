В Украине катастрофически не хватает судей - глава Кассационного уголовного суда

Худшая ситуация на сегодня - в апелляционных судах.

На сегодня в Украине катастрофически не хватает судей, из-за чего дела в судах могут рассматриваться очень долго.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Станислав Кравченко.

По его словам, украинские суды испытывают недостаток примерно двух тысяч судей.

"Статистика известна и публична. Но не могу назвать точную цифру, потому что она меняется каждый день. Если приблизительно, не хватает две тысячи судей. Но если обычно в месяц увольнялось двадцать судей, то только за май текущего года, насколько мне известно, уволилось около шестидесяти судей. Это очень тревожный сигнал", - сказал Кравченко.

При этом, по его словам, даже если сейчас принять закон, который позволит возобновить работу ВККС или создать новую, принять соответствующие процедуры и запустить процесс по тем нормам, которые действуют сегодня, даже это для судей первой инстанции не менее двух лет.

Читайте такжеЗамглавы Верховного Суда Богдан Львов: Почти 70 судов первого звена не могут работать из-за отсутствия судей. На апелляционном уровне ситуация еще хуже

"Сейчас идет назначения (по крайней мере, в те районы, где судей не было вовсе) 460 кандидатов в судьи, которые проходили все необходимые процедуры с 2012 года. Но ситуацию это полностью не спасает. Потому что, например, если судья уже рассмотрел вопрос меры защиты, он по закону не имеет права рассматривать дело по существу. Если по тем или иным причинам судья не может рассматривать дело, надо дело передавать в другой район и рассматривать заново. Поэтому вопрос назначения одного судьи ситуацию не решает", - подчеркнул Кравченко.

"Самая большая проблема, которая сейчас существует в украинских судах - у них просто нет судей. Как следствие, на уровне первой и второй инстанции в прошлом году мы передали 1600 дел из области в область. Вдумайтесь! Даже не из района в район! Судей просто нет. Это катастрофическая проблема", - добавил он.

По словам главы Кассационного уголовного суда, в настоящее время на одного судью может приходиться до тысячи дел. "Понимаете, уголовные дела весьма специфичны. В такой ситуации невозможно их рассмотреть качественно, в нормальные сроки. При этом, у нас, в среднем, 19 500 человек находятся в следственных изоляторах. Они уже долго-долго ждут решения своих дел", - говорит он.

Кравченко считает, что наихудшая ситуация на сегодня - в апелляционных судах.

"Я оптимист, и надеюсь, что механизмы решения проблемы найдутся. Но если ситуация не решать, последствия могут быть катастрофическими", - сказал Кравченко.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов заявил, что на сегодня в Украине почти 70 судов первого звена не могут работать из-за отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов судей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram