Он сравнил события в Украине и Беларуси, отметив, что в Беларуси якобы была попытка организовать государственный переворот.

Президент России Владимир Путин упомянул об экс-президенте Викторе Януковиче и Украине, говоря о событиях Беларуси в своем ежегодном послании Федеральному собранию РФ.

Трансляцию послание вели ряд российских телеканалов.

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Говоря о политике России на международной арене, Путин, в частности, отметил, что у РФ есть свои интересы, которые она защищает и будет отстаивать в рамках международного права.

"Вместе с тем, в мире, к сожалению, похоже уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силами взять в свою волю других. На сегодня подобная практика перероджается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны", - сказал он.

Путин добавил, что "можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле".

"Можно как угодно к ним относиться, к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе, и высших должностных лиц, - это уже слишком", - заявил Путин.

По его словам, "никто не думает" о том, если бы "попытка госпереворота в Беларуси была реально предпринята".

"Как складывалась бы вообще судьба Беларуси - об этом никто не думает. Так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране", - добавил Путин.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многих из них при задержании и в СИЗО сильно избивали. Сотни человек пострадали, погибли несколько человек.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах, в то же время признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Татьяна Поляковская