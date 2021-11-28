В парламенте напомнили, что Кодексом административного судопроизводства запрещено принятие мер обеспечения иска по делам об обжаловании актов Верховной Рады.

Представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря опровергла информацию о том, что Виктор Янукович обжаловал парламентское постановление о его самоустранении от должности президента.

Об этом Совгиря сообщила в Telegram-канале, комментируя информацию о том, что Янукович якобы оспорил в Окружном административном суде. Киева постановление Верховной Рады от 22 февраля 2014 года № 757-VII, которым парламент констатировал его самоустранение от осуществления конституционных полномочий президента Украины и назначил внеочередные президентские выборы.

"В связи с распространением такой информации отмечаем, что по имеющимся официальным сведениям такой иск пока не поступал в суд", - подчеркнула она.

Совгиря добавила, что любые акты, действия и бездействие Верховной Рады могут быть обжалованы на предмет их законности исключительно до Верховного суда. При этом даже ВСУ может проверять только законность актов парламента, в то время как решение вопроса об их соответствии Конституции Украины является исключительным полномочием Конституционного суда.

"Пока каких-либо конституционных представлений по этому вопросу в Конституционный суд не поступало", - отметила она.

Также, добавила она, Кодексом административного судопроизводства запрещено принятие мер обеспечения иска по делам об обжаловании актов Верховной Рады.

Кроме того, пояснила Совгиря, Кодексом предусмотрен шестимесячный срок на обжалование такого постановления в суд со дня его принятия.

"Поэтому открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его подачу в суд было бы грубым нарушением закона", - подчеркнула она.

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"Поэтому при любых условиях отсутствуют основания для открытия производства и рассмотрения такого дела Окружным административным судом Киева, а так же и принятия каких-либо мер обеспечения иска по отношению к Верховной Рады по вопросам, связанным с констатацией прекращения полномочий бывшего президента Украины", - подытожила представитель ВР в Конституционном суде.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир анонсировал, что экс - президент Украины Виктор Янукович обжалует в суде постановление Верховной Рады о его отстранении с поста главы государства.

Спикер назвал это решение "антиконституционным" и считает, что постановление "можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте" в Украине.

Он аргументировал это тем, что в тогдашней Раде "понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, поэтому рассматривали два варианта: физически устранить Януковича или ... захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем".

Бегство Януковича в Россию

22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

23 февраля парламент принял постановление "О возложении на председателя Верховной Рады обязанностей президента Украины согласно статье 112 Конституции".

Янукович тогда заявил, что считает себя законным президентом страны.

24 февраля тогдашний исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан и его объявили в розыск.

По словам Авакова, Янукович вылетел из Киева в Харьков 21 февраля, переночевал там, потом вертолетом перелетел в Донецк, откуда пытался вылететь самолетом, но пограничники не позволили ему это сделать, и он на автомобиле выехал в Крым, где остановился в частной резиденции, не используя при этом ни одну государственную резиденцию.

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Автор: Надя Пришляк