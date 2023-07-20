Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении жалобы стороны защиты на продление действия меры пресечения экс-председателю Верховного Суда.

Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура.

"20 июля 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда согласилась с доводами прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение ВАКС от 11 июля 2023, которым продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн бывшему председателю Верховного Суда. Решение принято с отдельным мнением одного из судей коллегии", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит

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Дело Князева - главное

Князева задержали, когда он находился на посту председателя Верховного суда. Его задержали на взятке 15 мая вместе с адвокатом Олегом Горецким, когда тот передавал Князеву вторую часть взятки.

После задержания судьи ВС проголосовали за снятие Князева с должности.

ВАКС избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более 107 миллионов гривень. В тот же день задержанного вместе с ним адвоката также взяли под стражу с альтернативой залога уже в 80 миллионов гривень.

31 мая Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для Князева с более 107 миллионов гривень до 75.

11 июля суд продлил ему срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн. Мера пресечения действует до 8 сентября 2023 года.

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