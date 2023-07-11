Мера пресечения действует до 8 сентября 2023 года.

Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения экс-председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, во вторник, 11 июля, соответствующее решение принял следственный судья ВАКС, удовлетворив ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.

"Суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн бывшему председателю Верховного суда", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что мера пресечения действует до 8 сентября 2023 года.

Дело Князева

Всеволода Князева задержали на взятке 15 мая. Тогда он находился на посту председателя Верховного суда. Его задержали вместе с адвокатом Олегом Горецким, когда тот передавал Князеву вторую часть взятки.

По данным правоохранителей, деньги Князев получил от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго за принятие Верховным судом решения, которое будет выгодно Жеваго. В целом речь шла о 2,7 млн долларов взятки.

После задержания председателя суда судьи ВС проголосовали за снятие Князева с должности. Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал уже экс-главе суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более 107 миллионов гривен. В тот же день задержанного вместе с Князевым адвоката также взяли под стражу, однако с альтернативой залога уже в 80 миллионов гривен.

26 мая новым председателем Верховного Суда стал глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко.

31 мая Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для Князева с более 107 миллионов гривен до 75.

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