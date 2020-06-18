Генпрокурор объяснила смягчения меры пресечения Порошенко

В прокуратуре поверили экс-президенту, что он не будет избегать следствия.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему экс-президенту Петру Порошенко была изменена мера пресечения на более мягкую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор сказала на брифинге.

"Человек заявлял на камеры, что будет являться, не будет ни от кого прятаться. Президент Украины, народный депутат об этом заявил всем, и мне в том числе. В понедельник он явился в суд, сегодня явился. Почему нельзя изменить ходатайство, при том что человек политик, народный депутат, и учитывая его заверения и его действия, было изменено ходатайство", - сказала Венедиктова.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Сегодня, 18 июня, прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения для Порошенко с ареста на личное обязательство.

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