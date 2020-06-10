Соучастником дела Семочко является бывший глава Службы внешней разведки Божок - источник

После освобождения в марте 2019 года от должности главы СВР Божок стал заместителем министра иностранных дел.

Соучастником дела о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки является бывший глава СВР Егор Божок.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в деле Семочко экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко фигурирует как соучастник преступления, который склонил Божка к подписанию приказа о назначении Семочко.

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Таким образом, сказал собеседник агентства, вторым фигурантом этого дела является собственно Божок, который в то время возглавлял СВР.

Как известно, после освобождения в марте 2019 года от должности главы СВР Божок был назначен на должность заместителя министра иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюро расследований утверждают, что вручили Порошенко сегодня, 10 июня, подозрение по делу Семочко.

Начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачок заявил, что следователи ГБР вручили Порошенко "письменное уведомление о подозрении в производстве, где экс-президент обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий".

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что его подзащитному пытались вручить подозрение, однако это было не уполномоченное лицо. Как утверждает защитник, подозрение является незаконным из-за нарушения процедуры вручения, поэтому Порошенко и его адвокаты отказались его принять. "Подозрение незаконная на основании того, что была нарушена процедура. Это была не уполномоченное лицо. Если подозрение подписала Венедиктова, то она должна была лично вручать его в руки Порошенко. Она испугалась этого и прислала работника вместо себя, который даже не имел заверенных копий поручения. Поэтому у нас были все основания отказаться от общения с этим человеком", - сказал Новиков.

В Офисе генпрокурора сообщили, что решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, он подозревается в том, что на посту президента в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил председателя СВР к превышению власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР заявили, что ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения будет направлено в Печерский районный суд Киева.

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