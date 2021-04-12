Россия отказалась от участия в заседании.

Государства ОБСЕ выразили осуждение и беспокойство по поводу того, что Россия стягивает войска к границе Украины.

Читайте такжеВ Польше обеспокоены эскалацией активности войск РФ у границы с УкраинойОб этом свидетельствует отчет о заседании ОБСЕ 10 апреля, который оказался в распоряжении редакции Радио Свобода.

Украинская сторона инициировала заседание на котором России предложили объяснить свои действия. Она отказалась от участия.

Португалия выразила от имени ЕС обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности на востоке Украины и движением войск России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

"Португалия и Евросоюз призвали Российскую Федерацию принять необходимые шаги для деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям. Португалия выразила свою полную поддержку запроса Украины на активацию механизма снижения рисков в соответствии с пунктом 16 Венского документа 2011 года", – говорится в документе.

Согласно тексту, они поддержали шаги Украины и призвали стороны воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряженности.

Великобритания потребовала "большей прозрачности" в отношении действий российской армии и выразила обеспокоенность решением Москвы не участвовать в заседании. Лондон предложил России ответить, почему она не проинформировала ОБСЕ о своих действиях на границе.

Канада адресовала России вопрос о том, когда та планирует завершить свою военную активность, когда войска вернутся к местам постоянной дислокации и почему Кремль не проинформировал о своих "учениях", особенно учитывая, как близко они происходят к границам соседнего государства.

"Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не есть рутинные и предварительно запланированные военные учения. Германия, также выступая от имени Франции, указала на тревогу из-за масштабных передвижений военного контингента России на границе с Украиной, которую можно развеять надлежащими пояснениями", – говорится в сообщении.

Германия и Франция также раскритиковали ответ России о передвижении войск как слишком краткую и общую.

Похожие позиции, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция. Швейцария поблагодарила украину за решение инициировать заседание и заявила, что "внимательно следит за развитием событий".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Людмила Жерновская