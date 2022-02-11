Генеральный секретарь Альянса заявил, что численность российских войск у границ Украины и в дальнейшем растет.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что кроме риска полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину существует риск свержения правительства в Киеве.

Как свидетельствует стенограмма на сайте НАТО, об этом Столтенберг заявил на военной базе в Румынии на пресс-конференции с президентом этой страны Клаусом Йоханнисом.

Столтенберг подчеркнул, что существует настоящий риск для нового вооруженного конфликта в Европе, поскольку военное наращивание России в Украине и возле нее продолжается и в дальнейшем.

"Число российских войск увеличивается и время для предупреждения уменьшается. В то же время мы не имеем никакой уверенности, и по этой причине, мы продолжаем налаживать контакты с Россией, чтобы призвать ее к деэскалации и добросовестному приобщению к политическому диалогу с НАТО и странами-членами. Существует риск полномасштабного вторжения, но также существует риск других видов агрессивных действий, включая попытки свержения правительства в Киеве, гибридные кибератаки и многие другие типы российской агрессии. Нет уверенности, но мы знаем, что военное наращивание продолжается", - подчеркнул Столтенберг.

Также генеральный секретарь Альянса отметил угрожающую риторику со стороны российской стороны.

"И мы знаем, что многие офицеры российской разведки действуют внутри Украины. И тогда конечно, у нас есть репутационный список России применения силы против Украины раньше. Поэтому, сочетание военного наращивания, угрожающей риторики и опыт применения силы против соседей является причиной для того, чтобы быть серьезно обеспокоенными, бдительными и готовыми также ответить, если они снова применят силу против Украины", - заявил Столтенберг.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживание агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

Вас также могут заинтересовать новости: