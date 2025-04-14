Она отметила, что пока речь не идет о приближении к финальному раунду переговоров по этому соглашению.

Украина подготовила и уже передала американской стороне собственные предложения относительно будущего соглашения о полезных ископаемых.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила в эфире марафона "Единые новости". Стефанишина считает положительным знаком, что между Украиной и США происходят консультации.

"Украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь в Киеве, и которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения. Некоторые из договоренностей достигнуты, но, я рассчитываю на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры до тех пор, пока мы не достигнем согласия. Это не финальный раунд, очевидно", - отметила Стефанишина.

Видео дня

Соглашение о полезных ископаемых

В конце марта США прислали в Украину новый проект текста соглашения о полезных ископаемых. Это была рабочая версия, которая отражает позицию юридических американских советников.

В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина занималась подбором юридической компании.

По данным газеты The New York Times, в новом проекте соглашения США предложили более строгие требования, чем в предыдущей версии. В частности, администрация Дональда Трампа требует от Украины возместить всю ранее оказанную помощь во времена президентства Джо Байдена. Также США исключают возможность каких-либо гарантий безопасности для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: