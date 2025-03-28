В Кабмине подтвердили, что США прислали проект текста соглашения о недрах

В КМУ заявляют, что дискуссии вредят переговорам с США.

От США поступил проект соглашения о недрах, который прорабатывается в правительстве Украины. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, который транслировал нардеп Алексей Гончаренко.

"Относительно соглашения с США. Мы действительно получили текст соглашения. Мы сейчас его прорабатываем. Это рабочая версия, которая по сути отражает позицию юридических американских советников. Мы формируем свою позицию. Сейчас процесс формализован", - подчеркнула она.

По ее словам, любые публичные дискуссии сейчас по тексту этого соглашения наносят только вред переговорам "И нам мешают вести конструктивную дискуссию с американскими партнерами", - отметила Свириденко. При этом добавила, что как только будет достигнут консенсус, то правительство выйдет с публичной позицией к депутатам Верховной Рады Украины.

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Соглашение о недрах - предложения США

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Ярослав Железняк отмечал, что американская сторона предложила проект соглашения о недрах, в котором предусматривается контроль США над всеми украинскими недрами, но нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины.

Он отмечал, что проект крайне невыгоден для Украины, потому что доходы должны выводиться за границу.

По его словам, предусмотрен контроль за американцами всех недр, всех будущих инфраструктурных проектов. Деньги идут за границу и распределяются по решению американской стороны.

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